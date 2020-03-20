Кому и где нужно сделать анализ на коронавирус

20.03.2020, 16:30, Новости дня

Анализ на новый коронавирус можно назвать одним из самых актуальных и востребованных тестов. Своевременное его взятие поможет вовремя начать необходимое лечение и предупредить заражение других людей.

Известно, что именно люди с легкими симптомами болезни, у которых болезнь не подтверждена лабораторно, – важнейшая причина быстрого распространения инфекции. «Тестируйте, тестируйте, тестируйте», – призывает Всемирная организация здравоохранения.

Кому требуется анализ на коронавирус?

Сейчас тесты на коронавирус проводятся только по показаниям, которые должен определять врач (это может быть сотрудник поликлиники, больницы или скорой медицинской помощи). Департамент здравоохранения города Москвы приводит такие группы риска в порядке приоритетности:

Люди, у которых симптомы ОРВИ развились в течение 14 дней после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китая, Южной Кореи, Ирана, США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государства Европы, не входящих в Евросоюз) или контактировавшие с заболевшим или прибывшим из этих стран. Об изменении списка таких стран должен сообщать Роспотребнадзор.

Люди, у которых диагностирована пневмония на фоне симптомов ОРВИ.

Люди старше 60 лет с симптомами ОРВИ.

Люди с симптомами ОРВИ и сопутствующими хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы).

Люди, которые течение последних 14 дней посещали одну из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Южную Корею, Иран, США, Великобританию, государства Европейского Союза, Украину, Белоруссию и все государства Европы, не входящие в Евросоюз) или контактировавшие с заболевшим.

Все люди с симптомами ОРВИ.

Группы 1 и 2 – максимального риска, 3 и 4 – высокого риска, 5 – среднего риска, 6 – низкого риска.

Как проводится анализ на коронавирус?

Министерство здравоохранения сообщает, что обычно для исследования у пациентов берут мазок из носа или ротоглотки. При необходимости могут проводиться исследование промывных вод бронхов, эндотрахеального или назофарингеального аспирата (для этого слизь из носоглотки или трахеи берется специальными инструментами), мокроты, биопсийного материала легких, крови, мочи, фекалий.

Диагностика проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Исследование занимает 4 часа, но нужно учитывать время транспортировки биоматериала в лабораторию.

Роспотребнадзор сообщал, что для точного установления диагноза пациенту без симптомов ОРВИ необходимо провести два исследования, а при наличии симптомов ОРВИ – не менее 3 раз.

Где можно сдать анализ на коронавирус?

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом указывает, что если вы или ваши близкие оказались в группе высокого риска заражения новым коронавирусом, то необходимо позвонить в скорую помощь по телефону 103. К вам незамедлительно приедут врачи и возьмут анализы, чтобы исключить заражение. Не выходите на улицу и не отправляйтесь в больницу самостоятельно.