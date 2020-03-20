ВСС объяснил условия страхования ответственности туроператоров

20.03.2020, 16:30, Новости дня

Страховщики будут внимательно оценивать риски туроператоров и страховать только устойчивые компании, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Страховщики, безусловно, будут более внимательно относиться к принимаем рискам и с учетом условий времени. Те компании, которые устойчивы, будут застрахованы, туроператоры, находящиеся под риском банкротства, должны быть поддержаны соответствующими механизмами в рамках предпринимаемых государством мер», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Страхование ответственности туроператоров является добровольным видом страхования, страховщик вправе самостоятельно принять решение о видах страхования, отметили в организации.

Решение о принятии объекта на страхование принимается, в том числе, по результатам проведения предстраховой экспертизы.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ направила в Центробанк письмо, где сообщалось, что страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, и это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле.