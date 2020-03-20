Минпромторг зафиксировал просьбы поставщиков о повышении цен на импортные товары

20.03.2020, 16:30, Новости дня

В Минпромторг поступают сообщения о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«Периодически к нам поступает информация о попытках отдельных поставщиков попробовать повысить отпускные цены на те или иные виды импортной продукции, но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что, по информации торговых организаций и региональных властей, необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары не наблюдается.

Однако министерство зафиксировало продолжающийся рост спроса на некоторые товары в отдельных регионах. Речь идет о продуктах длительного хранения: крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке и макаронах, мясе, мясной гастрономии и рыбы, мясных и рыбных консервах, молочной продукции, сгущенном молоке, соли, сахаре и чае.

«Ситуацию на потребительском рынке мы сейчас мониторим практически в ежеминутном режиме, дефицита товаров не наблюдается, но есть дефицит времени – иногда его просто не хватает на то, чтобы подвезти, разгрузить и выложить товар. Кроме того, по информации от самих торговых организаций и региональных властей, ценовых всплесков также не наблюдается», – заключили в Минпромторге.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скачки курса рубля неприятны, однако вскоре волатильность сменится стабильностью, на что указывают макроэкономические параметры.