 

Минпромторг зафиксировал просьбы поставщиков о повышении цен на импортные товары

20.03.2020, 16:30, Новости дня

В Минпромторг поступают сообщения о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары, заявили в пресс-службе ведомства.

«Периодически к нам поступает информация о попытках отдельных поставщиков попробовать повысить отпускные цены на те или иные виды импортной продукции, но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что, по информации торговых организаций и региональных властей, необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары не наблюдается.

Однако министерство зафиксировало продолжающийся рост спроса на некоторые товары в отдельных регионах. Речь идет о продуктах длительного хранения: крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке и макаронах, мясе, мясной гастрономии и рыбы, мясных и рыбных консервах, молочной продукции, сгущенном молоке, соли, сахаре и чае.

«Ситуацию на потребительском рынке мы сейчас мониторим практически в ежеминутном режиме, дефицита товаров не наблюдается, но есть дефицит времени – иногда его просто не хватает на то, чтобы подвезти, разгрузить и выложить товар. Кроме того, по информации от самих торговых организаций и региональных властей, ценовых всплесков также не наблюдается», – заключили в Минпромторге.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скачки курса рубля неприятны, однако вскоре волатильность сменится стабильностью, на что указывают макроэкономические параметры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / В Николаевской облгосадминистрации прошли обыски

14.03 / В Перми неизвестные жестоко избили домашнего пса и оставили умирать в мешке

08.02 / Власти Китая дали официальное название коронавирусу

16.03 / Эпидемия коронавируса продлится еще год, им заразятся 80% британцев – секретный отчет медиков Великобритании

06.03 / Захарова высказала пожелание женщинам и мужчинам на 8 марта

22.02 / Тернопольский губернатор уволен после скандала с эвакуацией украинцев из Китая

14.02 / Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

19.02 / Болгария может замедлить темпы перехода на евро

13.02 / Мировые лидеры собираются на Мюнхенскую конференцию по безопасности

06.02 / В январе продажа электромобилей в Украине выросла на треть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска