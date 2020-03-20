Американские учёные привлекли суперкомпьютер Summit к поиску средств борьбы с коронавирусом

20.03.2020, 16:30, Разное

Американские исследователи из Ок-Риджской лаборатории при помощи суперкомпьютера Summit ищут средства борьбы с коронавирусом, спровоцировавшим пандемию. На данный момент учёным удалось обнаружить 77 низкомолекулярных соединений и в дальнейшем предстоит выяснить, какие из них и насколько эффективно мешают проникновению виронов в клетки организма человека.

Выявленные IBM AC922 Summit соединения, по словам исследователей, могут послужить основой для создания эффективной вакцины против коронавируса. Изначально учёными было смоделировано около 8 тысяч соединений, гипотетически способных связываться с белками вируса, что может нивелировать способность последнего поражать клетки носителя, и уже из них было отобрано 77 самых «жизнеспособных» для проведения последующих исследований.

К данной работе американских специалистов подтолкнули результаты, полученные китайскими коллегами, секвенировавшими геном вируса. Воспользовавшись этими данными один из авторов проекта создал модель образовывающего на поверхности коронавируса белка, а затем с помощью суперкомпьютера ранжировали соединения на вероятность связи с S-шипами.

Отобранные Summit соединения двух типов происхождения – искусственного и естественного, но все они показали возможность связываться с использующимися для проникновения в клетки участками шипов, то есть, вероятность того, что они могут предотвратить заражение, достаточно высока. Данных действий для получения средства борьбы с коронавирусом недостаточно и в дальнейшем предстоит провести дополнительные эксперименты. Однако авторы надеются, что полученные результаты будут использоваться для новых исследований соединений, некоторые из которых, возможно, в будущем позволят найти способ ослабить вирус, информирует «Газета.ru».