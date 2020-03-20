Мнение: Зачем России нужен маршрут «Север – Юг» в обход Турции

20.03.2020, 16:23, Разное

Недавние события в Идлибе показали, как сильно Россия зависит от транзита через Босфор и Дарданеллы. Не сумей Москва и Анкара прийти к некоему компромиссу, Турция смогла бы пойти на обострение конфликта и закрыть свои проливы для снабжения российского воинского контингента в САР. Вместе с ним накрылся бы и «сирийский экспресс» для Дамаска.

Без боеприпасов, ГСМ и запчастей для техники много не навоюешь. Кроме того, закрытие проливов положило бы конец торговле нефтью и нефтепродуктами из Черного моря, что стало бы большим экономическим ударом. Как же можно если не решить на корню эту проблему, то хотя бы снизить риски?

С турецкими проливами надо «что-то решать», но радикальные варианты, вроде создания «Византийской народной республики» рассматривать всерьез не будем. А думать над решением проблемы стоит поскорей, поскольку президент Эрдоган явно настроен на изменение статуса Дарданелл и Босфора.

Сегодня он определяется Конвенцией Монтре, но Анкара намерена построить обходной канал под названием «Стамбул», после чего сам собой напрашивается пересмотр международного режима использования проливов. Зная хватку Реджепа Эрдогана, можно не сомневаться, что все будет сделано в интересах самой Турции и ее союзниц по НАТО, а также в ущерб их противникам, к числу которых относится Россия. Какие же есть обходные маршруты, и на кого можно попробовать сделать ставку как альтернативу Турции?

Помимо традиционного Суэца, турецких Босфора и Дарданелл, китайского «Нового шелкового пути» существует еще один перспективный международный транспортный коридор из Азии на северо-восток Европы. Это путь из Индии через Иран и Россию на Балтику под названием «Север – Юг» общей длиной в 7,2 тысячи километров.

Проект весьма интересный для всех участвующих в нем стран. Сегодня Индия представляет собой реального регионального конкурента Китаю, испытывающему большие трудности из-за эпидемии коронавируса. Иран, страдающий от западных санкций, смог бы извлечь максимум из своего геополитического положения: он имеет выход и в Индийский океан, и на Каспий, и Ормузский пролив контролирует. Тегеран уже сделал серьезные инвестиции в развитие своей транспортной инфраструктуры под будущий транзит.

Смогла бы многое выиграть и Россия. На Каспии у нас есть два подходящих порта, но они требуют вложений для расширения потенциала. Суда класса «море-река» могли бы проходить по отечественной речной сети к европейской части страны, что обеспечивало бы меньшую стоимость и сроки доставки. Подсчитано, что маршрут «Север – Юг» сможет забрать на себя до 20% грузопотока через турецкие проливы. Понятно, что полноценной заменой Босфору и Дарданеллам в экономическом отношении это не будет, но степень зависимости от Анкары снизится. Кроме того, повысится возможность бесперебойного снабжения российского контингента в Сирии.

Среди препятствий к реализации проекта можно указать американские санкции против Ирана, но они в любом случае не должны помешать улучшению торговли наших стран с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/193499.html