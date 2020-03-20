 

В Удмуртии удвоили финансирование мероприятий по снижению аварийности на дорогах

20.03.2020, 16:16, Новости дня

В текущем году в Удмуртии в два раза увеличилось финансирование мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

Общая сумма составила 420 млн рублей, информирует информагентство «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Основной рост количества ДТП с погибшими зафиксирован на федеральной трассе, а также частных и бесхозяйных дорогах. Основные причины смертности – выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

С учетом реализации всех проектов и программ, включая инициированный президентом РФ Владимиром Путиным нацпроект БКАД, в Удмуртии пройдут масштабные мероприятия в части безопасности дорожного движения.

Выделенные средства пойдут на установку восьми светофоров, 14 фонарей, 44 комплексов фотовидеофиксации, девяти метеостанций и табло переменной информации, пункт весогабаритного контроля. Еще появится шесть информационных аншлагов, шесть вибро-шумовых полос. Планируется закупить ПО для диспетчеризации пассажирского автотранспорта, обновить навигационную систему по отслеживанию школьных автобусов, дорожной техники. Также уже установлены 10 макетов автомобилей ДПС.

Большое внимание уделят профилактике нетрезвого вождения. В республиканском психоневрологическом диспансере стоит современный хроматограф для выявления состояния алкогольного и наркотического опьянения.



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