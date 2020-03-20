Гогена Солнцева покусала пожилая супруга после съёмок шоу Андрея Малахова

20.03.2020, 16:09, Разное

Скандально известный российский шоумен Гоген Солнцев пояснил об инциденте, произошедшем между ним и пожилой супругой после съёмок шоу Андрея Малахова. По словам радиоведущего, Екатерина Терешкович за кулисами набросилась на него и покусала.

Некоторое время назад Гоген Солнцев сообщал, что 65-летняя Терешкович парализована и врачи якобы не дают положительных прогнозов, а потому он вынужден ухаживать за ней. Несмотря на данное признание супруга шоумена всё же стала гостем очередного эфира программы Малахова, где обсуждались планы относительно пополнения семьи. Поскольку сама Терешкович в силу возраста не может самостоятельно выносить малыша, то в качестве суррогатной матери может выступить её взрослая дочь.

Однако последняя выставила «неприемлемое» для Солнцева условие – отказаться от наследства жены в её пользу. Затем скандальный шоумен проследовал за Терешкович за кулисы, потребовав отдать ему банковскую карту и говоря о том, что в последние годы семья живёт на его средства. Вероятно, именно тогда между супругами и произошёл инцидент, в ходе которого, по словам Солнцева, у него оказались покусаны верхние и нижние конечности, «рекой лилась кровь» и даже пришлось вызывать на дом платного доктора.



Ситуация привела к тому, что Гоген Солнцев задумался о расставании с Екатериной Терешкович, хотя пара только недавно помирилась и строила «грандиозные» планы на дальнейшую совместную жизнь. Однако, решится ли в итоге на развод шоумен, пока остаётся интригой.