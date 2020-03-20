Военный врач не исключает возникновения более опасных вирусных пандемий

20.03.2020, 16:09, Разное

Военный врач Алексей Водовозов не исключает возникновения более опасных вирусных пандемий по сравнению с COVID-19. Человечество должно быть готово к встрече с ними.

Отмечая потенциальную опасность вируса SARS-CoV-2, подполковник медицинской службы утверждает, что при высоком проценте летальности вместе с тем отмечается и большое количество выздоровевших пациентов. Ученые ранее предполагали, что людям не удастся избежать встречи с губительными вирусами. Свидетельством является пандемия свиного гриппа, которая, по мнению Алексея Водовозова, была воспринята значительно спокойнее и без должных выводов.

Наблюдаемая тенденция к усилению «тактико-технических характеристик», по выражению военного врача, заставляет предположить, что существуют вирусы, более опасные, чем тот, что вызвал пандемию COVID-19. Необходимо задуматься над тем, как защититься от возрастающей угрозы. Сегодня же есть все основания признать, что мир не сумел бы противостоять более опасным вирусам, имеющим 90% летальность, сообщают РИА «Новости».