Продажи 5G-смартфонов в США оказались разочаровывающими

20.03.2020, 16:09, Разное

Специалисты Counterpoint Research и NPD Group сообщили, что продажи смартфонов с поддержкой 5G оказались провальными. Изначально планировалось, что устройства почти полностью вытеснят модели, рассчитанные на устаревшие стандарты передачи данных.

Крупные компании в минувшем году продали примерно 2 миллиона устройств с поддержкой сетей пятого поколения, что очень мало на фоне уровня реализации других смартфонов. Samsung Galaxy Note 10+ 5G стал самым продаваемым смартфоном 5G в США в 2019 году, но все равно не попал даже в пятерку лидеров по общему уровню реализации.

Аналитик Counterpoint Джефф Филдхак рассказал, что одной из причин провала нового поколения смартфонов стало нежелание переходить на современные стандарты в активном режиме. Только AT&T и T-Mobile обеспечили абонентов связью 5G в ранее запланированные сроки. Все остальные операторы сообщили, что будут корректировать рабочие процессы по мере необходимости.

Социологические исследования показали, что только 35 процентов пользователей в минувшем году слышали о новых стандартах обмена данными. Примерно 10 процентов респондентов сообщили, что 5G им действительно нужен. Все остальные сошлись на мнении, что данная технология пока не представляет интереса.