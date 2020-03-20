Мишустин сообщил о разработке в РФ шести препаратов от коронавируса

20.03.2020, 16:08, Новости дня

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разрабатывают шесть препаратов от коронавируса.

«В настоящее время в РФ проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», – сказал Мишустин.

По его словам, работа над вакцинами шла круглосуточно. «И в ближайшее время, мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», – подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что главная цель правительства – не допустить массового распространения заболевания. Также необходимо разработать вакцину против коронавируса, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что важно помочь учреждениям культуры пройти непростой период, связанный с коронавирусом, информирует ТАСС.

Премьер отметил, что принято решение прекратить штрафовать исполнителей государственных контрактов из-за ситуации с коронавирусом.

Глава правительства сообщил, что кабмин начал отслеживать состояние российских предприятий.

«Правительством начат постоянный мониторинг и оперативный контроль финансово-экономического состояния предприятий, которые имеют стратегическое значение для нашей страны», – отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса решили испытать на хорьках и приматах.

В четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса.