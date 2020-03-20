 

В Сети высмеяли желание поляков «присоединить» Калининград

20.03.2020, 16:08, Новости дня

Пользователи соцсетей высмеяли призывы поляков «присоединить» Калининградскую область к Польше на фоне решения Москвы закрыть границы из-за коронавируса.

Русскоязычных пользователей Twitter рассмешили подобные заявления, передает РИА «Новости».

«Хотеть не вредно!» – написал @ProhozhiyR.

«Чтобы больше не было таких желаний, нужно подумать о присоединении Польши к Калининграду», – добавил @RadTer.

«Примем Речь Посполитую в состав России, не впервой же!» – отметил @AlexBasil12.

«А призывают-то кого? Дарта Вейдера? Супермена?» – поинтересовался @svelen55.

«Давно в Варшаве «Смуглянку» не исполняли», – сыронизировал @al_ex_gil.

Напомним, читатели польской Gazeta Wyborcza выразили мнение, что закрытие Россией границ в связи с пандемией коронавируса может стать поводом для присоединения Калининградской области к Польше.

Поляки в комментариях под статьей стали озвучивать призывы «забрать» Калининградскую область – так якобы стало бы лучше жителям этого российского региона.

Ранее в Калининградской области введен режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. При этом движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши. 



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