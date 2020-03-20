Le Figaro – в ЦРУ предсказывали глобальную пандемию ещё 10 лет назад

20.03.2020, 15:56, Новости дня

В аналитических документах американского ЦРУ ещё в 2009 году указывалась возможность появления глобальной пандемии, причём в качестве её источника называли Китай и Юго-Восточную Азию, пишет Le Figaro. На важность санитарной безопасности обращали внимание и во Франции, однако полноценных мер, которые позволили бы избежать пандемии, принято не было.



Reuters

Оказывается, об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз, пишет Le Figaro. Так, аналитический центр ЦРУ в 2009 году выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором говорилось, что «появление высокозаразного респираторного заболевания среди людей, в отношении которого не будет принято адекватных мер, может вызвать мировую пандемию». Больше того, там значилось, что появиться такое заболевание может в высоконаселённом регионе, где животные и люди живут скученно — например, в Китае и Юго-Восточной Азии.

Причём, эксперты называли и сам коронавирус в качестве этого возможного заболевания. А недостаточная степень развития здравоохранения в стране, откуда пойдёт вирус, помешает выявить его на ранней стадии. И несмотря на ограничения по передвижению людей, те, у которых симптомы будут нетипичными, смогут распространить болезнь по другим регионам и континентам, предрекали в ЦРУ.

Такие предсказания подпитывают теории заговора. Так, например, миллиардер Билл Гейтс в 2017 году на конференции по безопасности в Мюнхене говорил о том, что государства не придают должного внимания связи между санитарным состоянием и международной безопасностью. Он предсказывал тогда, что ещё при его жизни произойдёт глобальная пандемия с высокой смертностью, призывая готовиться к ней, как военные готовятся к войне.

И во Франции в документах по стратегической безопасности тоже упоминалась санитарная угроза. Так, в 2008 году риск пандемии там оценивали как «средней вероятности». При этом отмечалось, что новые эпидемии могут спровоцировать крупные социальные потрясения. В 2013 году этот риск уже оценивали как повышенный, отмечая, что перемещение людей и товаров, концентрация людей в мегаполисах и недостатки системы здравоохранения способствуют появлению новых кризисов. При этом там упоминаются вирусы межвидового характера и вирусы, которые утекли из лабораторий.

Однако, несмотря на все эти предупреждения, кризиса избежать не удалось. И эксперты связывают это не с качеством аналитики, а с тем, как сложно переубедить тех, кто отвечает за принятие решений. Так что если проблема эпидемий и была в аналитических документах, то её не считали столь же важной, как другие вопросы, как военную угрозу, терроризм. И точно также, по словам экпертов, ещё многое нужно сделать для киберсферы, безопасности санитарной и экономической.

Впрочем, военные периодически проводят учения по борьбе с бактериологическими угрозами. У французской армии такие меры существуют ещё со времён эпидемии H1N1, отмечает Le Figaro.