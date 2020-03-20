Мишустин сделал важное заявление о борьбе с коронавирусом

20.03.2020, 15:54, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали шесть препаратов от смертоносного заболевания. По его словам, вакцины от коронавируса были разработаны за очень короткое время – два месяца.

Мишустин добавил, что исследователи уже начали испытания препаратов. “Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение”, – цитирует председателя правительства РИА Новости.