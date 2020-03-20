Звезда сериала “Крепостная” обратилась к фанатам из охваченной коронавирусом Америки

20.03.2020, 15:54, Разное

В США знаменитость улетела еще месяц назад, чтобы сниматься

в новом проекте. Теперь же из-за пандемии коронавируса большинство местных киностудий заморозили работу над фильмами и сериалами на неопределенный срок. Катерина

Ковальчук призналась, что вынуждена сидеть дома.

По словам звезды сериала “Крепостная”, события, которые сейчас

разворачиваются во всем мире, напоминают ей игру на приставке PS4 – “The Last

of Us”. В ней планета опустошена и враждебна после вспышки коварного вируса. “Страшно”,

– одним словом охарактеризовала свои эмоции Ковальчук в личном “Инстаграм”.

Затем знаменитость отметила, что происходящее сейчас – неоспоримый

плюс для экологии. Катерина Ковальчук, судя по всему, имела ввиду результаты недавних исследований: оказывается во время карантина воздух в Китае и Италии стал чище, а в водных каналах

Венеции появилась рыба и прилетели лебеди.

“Например, дельфины в каналах Венеции снова!! Удивительно,

как все учтено в нашей с вами вселенной, удивительно, как планета знает, что ей

нужно. И как аккуратно она все исполняет. Могло быть гораздо хуже. Хотя, это

возможно еще только аккуратное начало”, – написала актриса сериала “Крепостная”.

Актриса подчеркнула, что с замиранием сердца размышляет о

том, как мал человек в масштабах вселенной, в его действиях нет осознанности,

ему еще многому стоит поучиться. “Уверена, все будет хорошо, мы как звенья в цепи, без которых уже не получится, но задуматься точно стоит… Берегите друг друга, будьте здоровы, карантин и любовь спасут мир ❤️”, – обратилась звезда сериала “Крепостная” к фанатам.

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Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 20 Мар 2020 в 4:12 PDT

Напомним, Америка охвачена коронавирусом. Зараза обнаружила

себя во всех 50 штатах. По данным на 20 марта, число умерших из-за инфекции

достигло 200 человек. Вирус выявлен у 13 680 жителей, 108 пациентов уже

вылечились.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT