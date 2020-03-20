Банкам рекомендовали реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян
20.03.2020, 15:53, Новости дня
Банкам рекомендуется реструктурировать кредиты физическим лицам, у которых выявлен коронавирус, не начисляя им пени и штрафы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним штрафов. Речь идет в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции», – цитирует ТАСС Мишустина.
Призыв обращен к банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.
Ранее правительство решило создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.
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