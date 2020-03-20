 

Билл Гейтс рассказал, что пандемия коронавируса может продлиться до 10 недель

20.03.2020, 15:51, Новости дня

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что в лучшем случае пандемия коронавируса продлится от шести до 10 недель. Об этом он сказал, общаясь с пользователями интернет-форума Reddit в среду, 18 марта, пишет Bloomberg.

По словам Гейтса, сроки окончания пандемии будут зависеть от правильно организованных карантина и тестирования на коронавирус.

Гейтс заявил, что беспокоится о состоянии экономики из-за пандемии, а также о том, что эта ситуация сильнее всего ударит по развивающимся странам, власти которых не смогут организовать “социальное дистанцирование” и необходимую медицинскую помощь.

Он добавил, что на появление вакцины от COVID-19 не стоит рассчитывать в срок до 18 месяцев.

Фонд Билла Гейтса выделил $100 млн на помощь в противодействии распространению COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек.



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