Коронавирус принес выгоду россиянам- они могут сэкономить на транспорте, посещении кафе и ресторанов, театров и кино

20.03.2020, 15:49, Новости дня

Граждане России могут сэкономить на транспорте, посещении кафе и ресторанов, театров и кино.

Среднестатистические россияне существенно сократили свои расходы, так что коронавирус принес помимо тревог и беспокойств и выгоду. Такой вывод следует из исследования ФинЭкспертиза, на которое ссылается сегодня издание Lenta.

Аналитики этой сети профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний подсчитали, что работающие из дома россияне не пользуются транспортом, не посещают кафе и рестораны, обходят стороной развлекательные центры, из-за отмены культурно-массовых мероприятий не тратятся на билеты и пр, что сокращает их расходы на треть.

Больше всего сэкономят живущие в Архангельской области, расходы которых сократятся почти наполовину (12,5 тысячи рублей), следует из расчетов экспертов.

Жители Москвы могут сократить расходы на 45%, сэкономив таким образом 17,8 тысячи рублей. 35% или 12,9 тысячи рублей может составить экономия живущих в Ненецком автономном округе.

За ними следуют Хабаровский край (34,3 процента), Курганская область (34,2 процента), Свердловская область (34 процента), Санкт-Петербург (33,7 процента), Краснодарский край (33,4 процента), Камчатский край (32,4 процента) и Белгородская область (32,2 процента).

На незначительное сокращение бюджета (всего 10,7%) могут рассчитывать обитатели Чукотки, Смоленской области (11,9%) и жители Северного Кавказа (в среднем от 12,8 и до 14,5 %). В Калининградской области, Севастополе, Волгоградской области и Калмыкии экономия может составить менее 20 процентов. Правда, эксперты не учли, что охваченные паникой россияне бросились скупать продукты, туалетную бумагу и другие средства гигиены впрок, что существенно превысило их ежемесячные траты на еду. Дошло до того, что президент России Владимир Путин вынужден был призвать население не запасаться продуктами впрок, чтобы потом не выбрасывать, потому что все есть.