Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

20.03.2020, 15:48, Новости дня

В пятницу состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.

Разговор прошел по инициативе казахстанской стороны, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили принимаемые в обеих странах меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе Токаева уточнили, что президент Казахстана обратился к российскому коллеге с просьбой оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России, передает ТАСС.

Напомним, с понедельника в Казахстане объявили чрезвычайное положение. С четверга в Нур-Султане и Алма-Ате ввели режим карантина. В пятницу казахстанские медики выявили пять новых случаев заражения коронавирусом, в том числе два – в Караганде, общее число заразившихся достигло 49 человек.