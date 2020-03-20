 

В США призвали не делать из РФ страну-изгоя

20.03.2020, 15:48, Новости дня

Западным странам стоит извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, пишет американский журнал National Interest.

Политика Запада в отношении Москвы напоминает попытку сделать СССР страной-изгоем в начале XX века, отметил автор материала, передает РИА «Новости».

Тогда СССР смогли выйти из блокады с помощью Раппальского договора с Германией, говорится в статье. Это соглашение стало первой победой советской дипломатии.

После воссоединения РФ и Крыма Запад вновь начал попытки сделать из Москвы изгоя при помощи экономических санкций, но такие попытки усилили вероятность возрождения российско-китайского альянса, полагает автор.

«Западноевропейские страны и РФ должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности», – говорится в материале.

Коллективные связи должны взять верх над старыми обидами, поясняет издание.

«Должно начаться европейское пробуждение, в рамках которого западные страны вновь откроют для себя универсальное влияние трудов Достоевского, Толстого, Тургенева, Горького и других», – отмечается в статье.

США должны изменить свое видение России, и понять, что Москва не представляет непосредственной военной угрозы Вашингтону.

«Эту мысль впервые сформулировал [американский дипломат] Джордж Кеннан еще в период Второй мировой войны, когда он провел четкую грань между идеологической угрозой, исходившей от Советского Союза и Сталина, и военной угрозой со стороны Гитлера и нацизма», – добавил автор.

В начале марта шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно усилить взаимодействие с Россией.



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