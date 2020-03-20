 

Старшая сестра Ирины Шейк стала мамой в третий раз

20.03.2020, 15:42, Разное

Новость о рождении ребенка 35-летняя Татьяна Петенкова (в девичестве – Шайхлисламова) сообщила в своем Instagram.

Сегодня наша семья стала больше!,

– написала она под селфи с ребенком и мужем Александром. Фото было сделано в палате одного из родильных домов Краснодара. Счастливые и теперь многодетные родители назвали малышку Эмили. Она родилась весом 4 килограмма 775 грамм и ростом 60 сантиметров. Ирина Шейк уже поздравила сестру с пополнением в семействе, оставив в комментариях красное сердечко. Правда, навестить сестру в ближайшее время у Шейк не получится из-за закрытых вследствие пандемии границ.

Татьяна и Александр с дочерьюИрина Шейк с сестрой и племянниками

Татьяна – старшая сестра супермодели. Разница в возрасте между ними составляет всего два года. Обе они родились в Челябинске, но после стали жить на разных континентах: Ирина с дочерью Леей – в Нью-Йорке, Татьяна с мужем и детьми переехала в Краснодар.

Сестра модели – не  публичный человек. Вместе с супругом они занимаются разведением породистых собак. Помимо Эмили, у них подрастают двое детей: Ирина (2006 г. р.) и Максим (2014 г. р.). Сестры дружны и часто навещают друг друга: в 2018 году, например, Татьяна прилетала к Ирине и Брэдли Куперу в гости. А их мать Ольга Шайхлисламова постоянно навещает то одну, то другую дочь и внуков. Бабушка же обеих сестер – Нина – живет в Башкирии.

Ирина Шейк редко рассказывает о личной жизни и своей семье. Известно, что после окончания школы и колледжа по курсу маркетинг Ирина отправилась в модельную студию за компанию с сестрой Татьяной. Ирин заметили и пригласили на конкурс красоты в Челябинск, а после – в 20 лет – она переехала работать в Париж, тогда как сестра модельные амбиции оставила.

Я понятия не имела, что такое модельный бизнес. Я вообще не говорила по-английски. Все, о чем я думала: сняться для каких-нибудь каталогов и помочь финансово своей семье. В Париже я поселилась в небольшой квартире с двумя другими девушками. Нам давали по 40 евро на карманные расходы. К воскресенью они заканчивались, мы ели один рис, а в понедельник на последний евро покупали билет в метро и ехали в агентство, где нам вновь выдавали 40 евро на неделю. Было тяжело, но весело.

Также она рассказывала, что их мама и бабушка воспитывали в строгости:

Правильные установки закладываются вне зависимости от того, в богатой или бедной семье вы растете. Это то, чему вас учат. Моя мама и бабушка, которая была в разведке Красной армии, учили нас с сестрой манерам и прививали уважение к пожилым людям. Я собираюсь передать эти ценности своей дочери. 

Татьяна в гостях у Ирины Шейк и Брэдли Купера в Лос-Анджелесе в 2018 годуИрина с сестрой Татьяной и племянниками



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