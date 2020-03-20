Чем бы ни тешились: Пинк и ее супруг Кэри Харт показали, как развлекаются дома
20.03.2020, 15:42, Разное
Они стригутся налысо! Подписчики уже привыкли к тому, что кто-нибудь из членов их семьи время от времени расстается с волосами. То сама Пинк бреется наголо, то ее дочь Уиллоу выбривает виски. Теперь же подошла очередь и главы семейства Кэри Харта.
Пинк опубликовала у себя в Instagram фото и видео того, как Уиллоу в шубе с леопардовым принтом стрижет папу – по-видимому, таким образом они решили развеселить друг друга во время карантина.
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Мы теряем их… Но мы вместе. Дома, – написала певица в первом случае о волосах, а во втором – о членах своей семьи.
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Дочь Пинк тоже любит креативные прически
Однако большинство известных людей используют самоизоляцию с пользой. Шэрон Стоун начала рисовать, Камила Кабелло занимается медитацией, а писатель Джордж Мартин, по книгам которого снят сериал “Игра престолов”, заканчивает шестую часть своей саги, которая называется “Ветра зимы”.
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