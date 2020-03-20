Чем бы ни тешились: Пинк и ее супруг Кэри Харт показали, как развлекаются дома

20.03.2020, 15:42, Разное

Они стригутся налысо! Подписчики уже привыкли к тому, что кто-нибудь из членов их семьи время от времени расстается с волосами. То сама Пинк бреется наголо, то ее дочь Уиллоу выбривает виски. Теперь же подошла очередь и главы семейства Кэри Харта.

Пинк опубликовала у себя в Instagram фото и видео того, как Уиллоу в шубе с леопардовым принтом стрижет папу – по-видимому, таким образом они решили развеселить друг друга во время карантина.

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Публикация от P!NK (@pink)19 Мар 2020 в 5:40 PDT

Мы теряем их… Но мы вместе. Дома, – написала певица в первом случае о волосах, а во втором – о членах своей семьи.

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Публикация от P!NK (@pink)18 Янв 2020 в 3:57 PST

Дочь Пинк тоже любит креативные прически

Однако большинство известных людей используют самоизоляцию с пользой. Шэрон Стоун начала рисовать, Камила Кабелло занимается медитацией, а писатель Джордж Мартин, по книгам которого снят сериал “Игра престолов”, заканчивает шестую часть своей саги, которая называется “Ветра зимы”.