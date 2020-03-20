Встреча глав G7 пройдет по видеосвязи. Трамп отказался проводить саммит в своей резиденции из-за коронавируса

20.03.2020, 15:38, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран “Большой семерки” в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне. Из-за пандемии коронавируса американский лидер решил провести саммит по видеосвязи, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

16 марта Трамп уже проводил видеоконференцию с лидерами G7. Такие конференции пройдут также в апреле, мае и июне, говорится в заявлении Дира.

Решение об отмене личной встречи лидеров G7 принято на фоне закрытия границ многих стран мира из-за распространения коронавирусной инфекции. В G7 входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания и Япония.

По данным на утро 20 марта, в мире зарегистрировано 245 тысяч случаев заражения, сообщает международная группа волонтеров Worldometer. По ее подсчетам, выздоровели более 88 000 человек, более 10 000 скончались.

Накануне президент США Дональд Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом, а также заявил, что в рамках усилий по борьбе с коронавирусом его администрация будет оперативно высылать из страны мигрантов и просителей убежища, которые незаконно пересекают границу с Мексикой. Кроме того, из-за ситуации с COVID-19 США закрыли авиасообщение с европейскими странами и приостановили выдачу виз.