 

ТАСС решил пока не выпускать куски интервью Путина – “в связи с кардинальным изменением новостной повестки”

20.03.2020, 15:38, Новости дня

Государственное новостное агентство ТАСС приняло решение пока не выпускать оставшиеся серии видеопроекта “20 вопросов Владимиру Путину”. Они раз в неделю выходили с 20 февраля. В коротких видео президент РФ в разговорной форме отвечал на вопросы журналиста Андрея Ванденко, а сам проект, по утверждению ТАСС, был ориентирован специально на аудиторию интернета, для чего каждая серия была дополнена поясняющей графикой, фактами и цитатами.

Всего, по утверждению агентства, было записано около трех часов видео. Официально о пропагандистских целях видеопроекта не заявлялось, но выход последней серии должен был совпасть с финальной подготовкой голосования по поправкам к Конституции, которое пока назначено на 22 апреля. 

“Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта – попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного “идеального шторма”, когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация”, – заявили в ТАСС. 

В уже вышедших видеоинтервью Путин, в частности: 

отнес к среднему классу в России всех, кто получает более 17 тысяч рублей ($226) в месяц, 
заявил, что “дубинкой просто так никто не молотит”, комментируя жесткий разгон политических протестов в России, 
произнес фразу “Можем повторить”, рассуждая о том, что Россия “готова ответить любому агрессору”, 
заявил, что в Швеции за несанкционированные протесты “сажают на 10 лет”, 
пообещал ввести “отработки” для российских студентов, которые бесплатно учились в вузах. 

Часть сказанного Путиным не соответствовала фактическим реалиям или научным исследованиям, а другая часть вызвала у аудитории сомнения в адекватности его оценок. 

ТАСС при этом не считает проект провальным и заявляет, что оставшиеся серии проекта все равно будут показаны – в рамках большого итогового фильма. Однако когда он выйдет – неизвестно. Агенство сообщило, что это “запланировано на весну”, но о дате пообещало сообщить дополнительно.

 



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