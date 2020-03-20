Аналитики: Россия использует коронавирус с целью посеять разногласия на Западе

20.03.2020, 15:35, Новости дня

ВАШИНГТОН – Высока вероятность, что Россия ведет дезинформационную кампанию о коронавирусе в западных СМИ с целью вызвать панику и породить разногласия между союзниками, отмечают эксперты.

Евросоюз обвиняет Москву в распространении фейковых новостей в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

Как утверждается, распространяемые «противоречивые, запутывающие и злонамеренные сообщения» призваны помешать лидерам блока скоординировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения, отметив отсутствие конкретных примеров. «Мы снова говорим о некоторых необоснованных обвинениях, которые, видимо, являются следствием антироссийской одержимости», – сказал он.

Однако, по словам аналитиков, российское правительство использует все возможные средства, чтобы обратить коронавирусный кризис в свою пользу в рамках информационной войны против Запада.

Россия утверждает, что в стране зафиксировано 200 случаев заражения вирусом и лишь одна смерть, в то время как в Европе – около 80 000 случаев заражения и 3 500 смертей.

«Российские СМИ используют эти показатели, расхваливая правительство и лично президента Владимира Путина за то, что им якобы удалось предотвратить стремительное распространение коронавируса в России», – отмечает политолог и историк Петер Ельцов.

По словам Ельцова, российские СМИ также утверждают, что даже Китай справляется с кризисом лучше, чем Евросоюз и США.

«В некоторых токшоу даже распространяются теории заговора о том, что правительство США изобрело коронавирус и тестирует его в качестве биологического оружия», – добавляет он.

Ельцов считает, что цель пропаганды – показать хаос и разобщенность в ЕС, НАТО и США.

«Путин неоднократно подчеркивал, что России нужна новая архитектура безопасности в Европе, – сказал он. – В то время как европейские страны баррикадируются, он, возможно, видит в этом возможность для реализации своих планов».

Профессор международных отношений из Университета Северной Каролины Клаус Ларрес отмечает, что Россия всегда пользовалась любой возможностью, чтобы ослабить Европу. Особенно примечательны нефтяной кризис 1973 года и финансовый кризис 2008 года.

«Едва ли удивительно, что некоторые российские государственные деятели пытаются эксплуатировать кризис с коронавирусом с помощью распространяемых в интернете теорий заговора», – отмечает он.

По его словам, члены Евросоюза не должны конкурировать из-за масок и респираторов, тем самым еще больше разрушая дух единой Европы. Вместо этого они должны делиться информацией и объединить усилия в борьбе с коронавирусом.