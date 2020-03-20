Украинские ученые разработали первую партию экспресс-тестов на коронавирус

20.03.2020, 15:31, Новости дня

Украинские ученые разработали первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 20 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы получили первую партию экспресс-тестов, которые изготовили в Институте молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что они смогли это сделать в короткие сроки”, – сказал президент.

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити. Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;• 10 апаратів штучної вентиляції легень;• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;• 400 тис. експрес-тестів; • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини. Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців. Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.Це відео з субтитрами дивіться тут: https://bit.ly/2Qzm6ul Posted by Володимир Зеленський on Reede, 20. märts 2020

На сайте НАН указано, что ученые начали работать над созданием тестов в январе 2020 года.

“За это время в институте удалось провести дизайн и синтез четырех нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем”, – рассказали в пресс- службе.

По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.