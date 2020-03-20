Рожкова: Распространяется информация, что банки массово закрывают отделения. Это неправда

20.03.2020, 15:31, Новости дня

Из-за объявленного в Украине карантина в связи с распространением коронавируса коммерческие банки в рамках оптимизации могут закрывать небольшие отделения. Об этом 20 марта на брифинге завила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы видим, что распространяется разного рода информация о том, что банки массово закрывают отделения. Я хочу сказать, что это неправда. Банки оптимизируют работу собственной сети. Первое: закрываются те отделения, которые находятся в помещениях, к которым на сегодняшний день банки не имеют доступа: ТРЦ, большие кинотеатры и так далее. Нет смысла сегодня там держать работников”, – сказала Рожкова.

По ее словам, количество посетителей в банковских отделениях сокращается, в связи с этим банки тоже могут оптимизировать свою работу.

“Это значит, что держать персонал в полном составе, который нужен для максимальной нагрузки, нет смысла. Я хочу, чтобы вы понимали, что работники банковских отделений – такие же люди, которые имеют семьи, родителей, детей, и они тоже должны беречь себя. Поэтому если мы видим, что меньше людей работают в том или ином отделении, это не значит, что оно будет закрываться. Оптимизируя сеть, банки могут закрывать небольшие отделения, оставляя обязательно свое присутствие в регионе. В тех городах, где введены более жесткие меры безопасности, отделения могут работать ограниченное количество времени, но они работают”, – заявила Рожкова.

Чтобы обезопасить население, банки предлагают клиентам пользоваться дистанционными или онлайн-сервисами, сообщила заместитель председателя НБУ.

“Если же вам крайне необходимо посетить отделение, есть предложение записаться на определенное время, чтобы не создавать очереди, не создавать столпотворение людей в небольших помещениях”, – рассказала она.

Кроме того, отделения могут работать меньше времени, потому что в помещениях проводится дезинфекция.

“То есть отделения работают. Пожалуйста, не слушайте тех, кто пытается вас напугать. Банковская система, особенно системно важные банки, продолжает предоставлять весь комплекс услуг”, – заявила Рожкова.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине коронавирус подтвержден у 26 человек, трое из них скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

В трех областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской, где зафиксированы случаи инфицирования – ввели режим чрезвычайной ситуации.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в период карантина регулятор не вводит ограничений на работу банковской системы.