Из-за коронавируса в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации, Киев тоже готовится

20.03.2020, 15:31, Новости дня

В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Такое решение было принято 20 марта на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории области как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

“Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться”, – сказал главы ОГА Александр Бондаренко.

Он объяснил, что режим чрезвычайной ситуации определяет способ координации органов государственной власти.

“Все – для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий”, – отметил Бондаренко.

В пресс-службе сообщили, что для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу, ее основные задачи – мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы, организация мер борьбы и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

Киев тоже собирается ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщил в интервью “РБК-Украина”, которое вышло 20 марта, первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

“Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории Киева. Все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются”, – сказал он.

Сейчас в Украине 26 подтвержденных случаев COVID-19, два из них – в Днепропетровской области, три – в Киеве. Кроме того, случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областях. Трое заболевших COVID-19 скончались.

Режим чрезвычайной ситуации ранее уже ввели в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях, а мэр Ивано-Франковска призвал президента объявить в Украине чрезвычайное положение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.