Набиуллина заявила о необходимости сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков

20.03.2020, 15:30, Новости дня

В сложившейся на сегодняшний день ситуации необходимо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков, чтобы при необходимости задействовать все имеющиеся буферы, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В целом финансовая система достаточно устойчивая, есть запас капитала, буферы. Напомню, есть буферы за системную значимость у крупных банков и буферы консервации капитала. И в совокупности они составляют больше 2 трлн – 2,3 трлн (рублей, – прим. ВЗГЛЯД). Это то, что банки сейчас могут использовать, но для этого надо, конечно, сокращать и бонусы менеджменту, и, соответственно, дивиденды. Но такой запас есть», – сообщила она, передает РИА «Новости».

Она добавила, что ЦБ не исключает расширения пакета мер поддержки. Также, по словам Набиуллиной, регулятор не считает правильным поддерживать экономический рост за счет того, чтобы граждане брали больше кредитов.

Регулятор, по словам Набиуллиной, не видит необходимости во введении послаблений по резервам и отчислениям банков в фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Сейчас в основном наши регуляторные послабления направлены на то, чтобы поддержать и стимулировать банки кредитовать экономику, кредитовать бизнес и граждан. Необходимости в том, чтобы поддерживать финансовую устойчивость, нет, потому что в целом финансовая система достаточно устойчива, у нее есть запас капитала, накопленные буферы», – сказала она, информирует ТАСС.

Ранее глава ЦБ отмечала, что финансовая система РФ достаточно устойчива.