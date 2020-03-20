 

Набиуллина заявила о необходимости сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков

20.03.2020, 15:30, Новости дня

В сложившейся на сегодняшний день ситуации необходимо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды банков, чтобы при необходимости задействовать все имеющиеся буферы, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В целом финансовая система достаточно устойчивая, есть запас капитала, буферы. Напомню, есть буферы за системную значимость у крупных банков и буферы консервации капитала. И в совокупности они составляют больше 2 трлн – 2,3 трлн (рублей, – прим. ВЗГЛЯД). Это то, что банки сейчас могут использовать, но для этого надо, конечно, сокращать и бонусы менеджменту, и, соответственно, дивиденды. Но такой запас есть», – сообщила она, передает РИА «Новости».

Она добавила, что ЦБ не исключает расширения пакета мер поддержки. Также, по словам Набиуллиной, регулятор не считает правильным поддерживать экономический рост за счет того, чтобы граждане брали больше кредитов.

Регулятор, по словам Набиуллиной, не видит необходимости во введении послаблений по резервам и отчислениям банков в фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Сейчас в основном наши регуляторные послабления направлены на то, чтобы поддержать и стимулировать банки кредитовать экономику, кредитовать бизнес и граждан. Необходимости в том, чтобы поддерживать финансовую устойчивость, нет, потому что в целом финансовая система достаточно устойчива, у нее есть запас капитала, накопленные буферы», – сказала она, информирует ТАСС.

Ранее глава ЦБ отмечала, что финансовая система РФ достаточно устойчива.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Формула-1. Команда McLaren представила новый болид

02.02 / Россия прекращает железнодорожное сообщение с Китаем

18.03 / Симоньян ответила на обвинения Запада в создании фейков о коронавирусе

22.02 / Минспорт выступил с требованием после обысков у российских биатлонистов

10.02 / Глава американского хедж-фонда пожелал китайским СМИ и руководству Китая заболеть коронавирусом

10.02 / Турецкая артиллерия обстреляла город Саракиб в Сирии

13.02 / Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

11.02 / У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок

19.02 / Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

10.02 / Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики “Меньшевик”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска