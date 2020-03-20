 

В ООН составили ТОП-10 самых счастливых стран мира

20.03.2020, 15:30, Разное

Доклад World Happiness Report, обнародованный одним из подразделений ООН, включает в себя ежегодный ТОП-10 стран мира с самым счастливым населением. Лидером рейтинга наиболее благополучных по ряду критериев государств третий год подряд остается Финляндия.
Следующие два места в лидирующей тройке занимают Дания и Швейцария. Отмечается, для того, чтобы страна была включена в первую пятёрку рейтинга ООН, обязательно иметь высокие показатели по таким основным факторам, как: продолжительность жизни населения, уровень доходов, качество оказываемой социальной поддержки, щедрость и ощущение свободы для принятия гражданами важных для семьи и общества решений.

Данным критериям кроме вышеназванных государств также соответствуют Исландия и Норвегия, занявшие четвёртую и пятую строки списка соответственно. За ними в ТОП-10 следуют: Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. РФ в минувшем году занимала 59 место списка, а в этом году показала результат значительно хуже, опустившись вниз на 14 позиций.

Также подразделением ООН составлен список, в который вошли государства с наименее счастливым населением. В первой тройке «антирейтинга» названы Афганистан, Южный Судан и Зимбабве. В десятке отмечены Руанда, ЦАР, Танзания, Ботсвана, Йемен, Малави и Индия.



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