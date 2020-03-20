 

Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов

20.03.2020, 15:30, Новости дня

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство РФ в Подгорице.

«Сегодня из Подгорицы вылетели два рейса «Победы» – 195 и 172 человека. Всего за 18-20 марта рейсами «Аэрофлота», «Победы» и S7 эвакуировано из Черногории 1087 туристов», – цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Ранее сообщалось, что самолет «Победы» доставил из Черногории 195 туристов. Два самолета «Победы» доставили из Черногории в Россию 382 гражданина России.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена. Позднее на эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса.



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