 

«И пусть весь мир подождёт»: Влад Топалов показал забавы с сыном Михаилом во время карантина

20.03.2020, 15:30, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель Влад Топалов на странице в Instagram обнародовал небольшое видео, снятое во время карантина из-за коронавируса. Артист показал весёлые забавы с годовалым сыном Михаилом, добавив: «И пусть весь мир подождёт».
Влад Топалов, как и многие артисты отечественной эстрады, находится дома на временном карантине. Исполнитель отметил, что из-за распространения коронавируса вынужден был отменить запланированные концерты, вследствие чего потерял много денег, однако ситуация его вовсе не расстроила. Сейчас Топалов имеет больше времени для игр с подрастающим Михаилом, в опубликованном ролике показав один из таких моментов. В кадрах артист, шутя пугает, покусывает и целует сына, а тот в ответ задорно смеётся.

Одной из первых в комментариях к посту «отметилась» супруга Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, написавшая слова любви мужу и малышу в сопровождении большого количества смайлов в виде сердец. Другие фолловеры восхищаются играми отца и сына, отмечая, что видео получилось очень позитивным и они лишний раз убедились в пользе вынужденной изоляции, ограждающей не только от вероятности заражения, но и позволяющей больше времени проводить с семьёй.



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