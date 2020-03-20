В Подмосковье выздоровел первый пациент с коронавирусом

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20.03.2020, 15:30, Новости дня

В Подмосковье выписан первый пациент, у которого диагностировали коронавирус, сообщили в региональном минздраве.

«Коронавирусная инфекция у этого пациента протекала в легкой форме. В настоящее время самочувствие удовлетворительное, курс лечения закончен, контрольные мазки получены отрицательные. Пациент с выздоровлением выписывается домой», – сообщила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям взрослых подмосковного минздрава Ирина Шилкина, передает 360.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.



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