Массовое производство iPhone 12 может стартовать в мае

20.03.2020, 15:25, Новости дня

Американский бренд Apple постепенно продолжает восстановление работы, в связи с чем, выпуск флагманского смартфона iPhone 12 может состояться в мае.

Вместе с тем это нисколько не отразится на предстоящем недорогом смартфоне iPhone 9, который ранее неоднократно рассекречивали перед презентацией. Напомним, новый аппарат получит крупный 4,7-дюймовый экран, который обладает высоким разрешением, а также продвинутый четырехядерный процессор Apple A13.

Известно, что заводы американского бренда в Китае уже восстановили деятельность, однако предприятия сосредоточены и в других странах, где складывается неблагополучная ситуация из-за текущей эпидемии коронавируса. Пока точные сроки выхода нового флагмана iPhone 12 остаются неизвестными.