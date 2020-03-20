Опубликован рендер смартфона Redmi K30 Pro

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20.03.2020, 15:25, Новости дня

Китайская компания Xiaomi официально озвучила дату презентации нового флагманского смартфона под названием Redmi K30 Pro 5G.

В частности, еще буквально несколько дней назад инсайдеры поделились подробностями об анонсе вышеуказанного девайса. Таким образом, премьера аппарата Redmi K30 Pro 5G пройдет 24 марта, как и предполагалось. Однако на момент озвучивания даты презентации никаких технических параметров смартфона не объявили.

В свою очередь, данная модель поступит в продажу в двух модификациях. Так, покупатели смогут выбрать версию Redmi K30 Pro 5G Zoom Edition, особенностью которой станет дополнительный телеобъектив. Предполагается, что основная камера устройства получит четыре модуля с главным датчиком 64 мегапикселя.



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