 

В Жуковском отменили все международные рейсы

20.03.2020, 15:16, Новости дня

В аэропорту Жуковский из-за коронавируса отменили все международные рейсы, аэропорт потерял более 90% пассажиропотока, сообщил первый заместитель гендиректора оператора компании «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«В целях противодействия распространению вируса на сегодняшний день в Жуковском отменены все международные рейсы, включая направления в Амстердам, Рим, Прагу, Тель-Авив, Будапешт, Минск, Алма-Аты, Нур-Султан (по ряду направлений продолжаются рейсы, на которых осуществляется вывоз иностранных граждан и возврат россиян на родину), сорван старт запланированной программы рейсов в Китай», – цитирует РИА «Новости» Солодилина. 

По его словам, с учетом предстоящего перехода на летнее расписание в Жуковском появятся внутренние направления, однако сейчас аэропорт потерял более 90% пассажиропотока. 

Солодилин отметил, что аэропорт приступил к реализации антикризисного плана за счет средств акционеров. При этом закрытие аэропорта не рассматривается.

«Акционерами аэропорта принято решение о дополнительном привлечении собственных средств на поддержание работы предприятия. Основная цель – не допустить сокращения сотрудников производственной части. В настоящий момент времени задействованы все имеющийся ресурсы экономии издержек, введен режим жесткой экономии во всех процессах», – сказал он.

Заместитель гендиректора добавил, что дополнительная экономия будет достигнута за счет сокращения хозяйственных и транспортных расходов. 

«Часть незадействованных в непосредственном обслуживании производственных процессов сотрудников аэропорта (управленческий персонал – не более 10% общего штата) переведена на удаленный режим работы или в режим простоя с сохранением 2/3 оплаты труда», – отметил он.

По его словам, эти ограничения не коснулись сотрудников терминала, несмотря на фактическое отсутствие рейсов.

Солодилин отметил, что Жуковский оказался единственным аэропортом, демонстрирующим значительный рост по сравнению с 2019 годом – на 20% в январе, до 104,4 тыс. пассажиров, на 30% – в феврале, до 100,1 тыс. пассажиров.

«Так что резкое сокращение перевозок стало для нас действительно неприятным событием», – заключил он. 

Напомним, российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.



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