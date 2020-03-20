 

В Кремле заявили о самостоятельности ЦБ в решении по ключевой ставке

20.03.2020, 15:16, Новости дня

Банк РФ самостоятельно принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «это самостоятельное решение регулятора», передает ТАСС.

Так он отреагировал на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.

Напомним, в пятницу Банк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.



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