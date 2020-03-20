В Кремле заявили о самостоятельности ЦБ в решении по ключевой ставке
20.03.2020, 15:16, Новости дня
Банк РФ самостоятельно принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «это самостоятельное решение регулятора», передает ТАСС.
Так он отреагировал на вопрос, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с ЦБ решение сохранить ключевую ставку.
Напомним, в пятницу Банк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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