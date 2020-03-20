Эксперт объяснил, почему поляки размечтались о Калининграде

20.03.2020, 15:15, Новости дня

Председатель президиума движения "Офицеры России" Сергей Липовой прокомментировал желание Польши присоединить к себе Калининградскую область. По мнению российского военного летчика, основа польской политики на протяжении столетий — оголтелая русофобия.

Липовой отметил, что сегодня польская сторона хочет выставить себя жертвами якобы сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Что касается реальности, то большое число поляков принимало участие в войне на стороне Германии. Это означает, что Варшава является ответственной за геноцид русского и других народов.

Сергей Липовой заявил, что Польша официально не покаялась за расстрел пленных красноармейцев в 1921 году, а также за участие в войне в составе вермахта и СС. По мнению председателя президиума движения "Офицеры России", от Польши необходимо добиваться покаяния, поскольку без него трудно выстраивать добрососедские отношения, сообщает РИА Новости.

Липовый отметил, что пока польская сторона не признает своей вины за преступления, так и будут слышны призывы присоединить чужие территории, например, российский Калининград и украинский Львов.

Ранее издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Калининградская область якобы оказалась в полуизоляции, а жители не могут совершать покупки в польских магазинах. В комментариях под статьей поляки призвали забрать регион себе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не стал никак комментировать мнения представителей Польши. По его словам, это высказывания каких-то "безымянных интернет-троллей".

Глава пресс-службы правительства Калининграда Дмитрий Лысков также не стал комментировать "степень вменяемость" читателей польской газеты.