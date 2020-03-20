 

“Формула-1”. Телевизионный контракт ограничивает организаторов

20.03.2020, 15:15, Новости дня

Многие поклонники автоспорта задаются вопросом, сколько гонок должно пройти в рамках чемпионата "Формулы-1", чтобы сезон был засчитан, как состоявшийся. FIA требует от организаторов восемь Гран-при, но согласно телевизионному контракту "Ф-1" получит все деньги только завершив 15 гонок.

При этом есть еще несколько условий, которые сопровождают организационную сторону чемпионата "Королевских гонок". Так согласно правилам Международной федерации автоспорта, турнир обязан проходить как минимум на трех континентах. Ранее сообщалось, что владельцы "Формулы-1" из Liberty Media хотят, чтобы в этом году чемпионат состоял как минимум из 17 гонок.

Однако после отмены Гран-при Монако, который должен был пройти в конце мая, стало ясно, что из календаря "Ф-1" выпало уже как минимум 7 Гран-при. Организаторы очень надеются, что старт сезона, отложенный из-за пандемии коронавируса, состоится 7 июня в столице Азербайджана.

В дальнейшем, если все пойдет хорошо, то будут отменены традиционные летние мини-каникулы, а ряд европейских Гран-при могут состояться в недельном интервале. И все потому, полагает издание RaceFans, что контракт по продаже телевизионных прав подразумевает проведение как минимум 15 Гран-при за сезон.

Неясно также, как команды "Формулы-1" будут решать вопросы, связанные с предполагаемым введением нового регламента соревнований, которое с 2021 года отложено на 2022-й. В частности, контракты четырех команд – Ferrari, McLaren, Renault и Haas, — в той или иной степени должны быть пересмотрены в конце года. Как это будет происходить в новых условиях, до сих пор не ясно.



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