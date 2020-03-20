 

Вячеслав Малежик рассказал, что вытащил его с того света

20.03.2020, 15:15, Новости дня

Под музыку Вячеслава Малежика влюблялись, женились и разводились. В 1970-е на, на пике популярности, у него была целая армия восторженных поклонниц, среди которых – даже самая настоящая камбоджийская принцесса.

Он пел в таких популярных тогда ансамблях, как "Голубые гитары", "Веселые ребята", "Пламя".

Выступления были столь успешными, что после концертов музыканты говорили: "Город взят!" В "Судьбе человека" Малежик признается, что жил тогда "с ощущением, что он аристократ, а все остальные – плебеи".

В шутку он тогда говорил, что первая из подруг, кто родит ему ребенка, станет его женой. Так и произошло.

С Татьяной Вячеслав уже больше 40 лет. Они познакомились, когда Малежик выступал в группе "Веселые ребята", и поженились, когда музыкант перешел в ансамбль "Пламя".

Татьяна поддержала мужа, когда он начал сольную карьеру, и подарила Малежику двоих сыновей — Никиту и Ивана, а он посвятил ей много своих песен.

Однако пережить вместе с мужем, у которого толпы поклонниц, оказалось непросто: были и ревность, и даже развод, и знакомство с той самой камбоджийской принцессой, с которой некоторое время у Малежика был роман.

Но самое большое испытание, в котором Татьяна оказалась рядом с Вячеславом и помогла ему "вынырнуть" с того света, произошло три года назад.

Тогда музыкант пережил инсульт, осложненный пневмонией.

Малежик передает низкий поклон российским врачам, которые спасли его, и говорит, что теперь ни за что не поедет лечиться ни в Израиль, ни в Германию.

В то, что он смог встать на ноги и начать новую активную жизнь, огромную роль сыграла и Татьяна, которая была все время рядом с ним.

Лишь недавно они обвенчались. "Стоило заболеть, чтобы понять, как люблю", — признается Малежик и добавляет, что понял истину, которая приходит только после череды испытаний, с годами и жизненным опытом.

Что это за истина? Собирается ли музыкант возвращаться на сцену? Что вспоминает о романе с камбоджийской принцессой, и правда ли, что она нашла его, спустя годы, когда он был уже женат и знаменит?

С какого инструмента началась его карьера музыканта, и что пришлось продать родителям Вячеслава, чтобы купить сыну баян? Кто он по первой специальности, и как Малежик попал в ВИА "Веселые ребята"?

Об этом он рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".



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