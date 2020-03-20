Смертность от COVID-19 в Ухане была намного ниже, чем сообщалось

20.03.2020, 15:11, Новости дня

Вероятно, смертность от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ухане, который был эпицентром вспышки болезни, была существенно меньше, чем сообщалось. Новые данные ученые опубликовали в журнале Nature Medicine. Раньше считалось, что смертность в этом регионе одна из самых высоких.

Ранее ВОЗ сообщала, что уровень смертности от новой коронавирусной инфекции 2%, со временем она увеличила эту оценку до 3,4%. В Ухане на пике заболеваемости смертность оценивалась в 2-4%, на остальной территории Китая – 0,7%.

Новая оценка основана на данных, которые были доступны 29 февраля, тогда в городе, по официальным данным, было зарегистрировано 48557 случаев COVID-19 и 2169 смертей от этой инфекции.

Ученые использовали доступную информацию о заболеваемости в Ухане, чтобы оценить, с какой вероятностью умирают от COVID-19 люди, у которых развились симптомы болезни. Для расчетов они использовали специальное методы моделирования.

Согласно новым данным, риск смерти в этой группе больных – 1,4%.

Новое исследование подтвердило, что симптоматические формы инфекции развиваются чаще с возрастом. Для инфицированных людей возрасте 30-60 лет вероятность появления симптоматической инфекции увеличивается на 4% с каждым годом.

У людей старше 60 лет риск смерти после появления симптомов был в 5,1 раз выше, чем у людей в возрасте 30-59 лет. В возрасте до 30 лет риск смерти был на 40% ниже.

Авторы подчеркнули, что их данные также указывают, как сложно контролировать распространение нового коронавируса. «Можем ожидать, что не менее половины населения будет инфицировано даже на фоне агрессивных мер борьбы», пишут ученые.