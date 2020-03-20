Платформу «Яндекс.Эфир» открыли для профессиональных видеоблогеров

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20.03.2020, 15:09, Разное

Платформа «Яндекс.Эфир» стала доступной для профессиональных видеоблогеров. Если ранее ею могли воспользоваться только создатели телевизионного контента, включающего сериалы, фильмы и музыкальные клипы, то теперь — любой мастер своего дела.
Компания уже договорилась с такими блогерами, как Настя Ивлеева, Влад Бумага и Юлия Высоцкая, что их видеоролики начнут транслировать на платформе «Яндекс.Эфир». Однако допущены до площадки будут исключительно профессиональные создатели качественного контента.

По сообщению информационного портала «НьюИнформ», каждый автор сможет найти свою аудиторию. Ролики видеоблогеров не только разместят на каналах сервиса, но и самих авторов планируют финансово поддерживать. Решающим фактором это может оказаться для талантливых и начинающих создателей развлекательного контента.



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