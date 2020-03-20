Бельгийский вирусолог прогнозирует сроки пандемии COVID-19

20.03.2020, 15:09, Разное

Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст спрогнозировал сроки пандемии коронавируса COVID-19. Он предполагает, что она продлится не менее 10 недель, не исключая еще большую продолжительность.

В своих расчетах специалист исходил из протяженности событий в Ухане, где, очевидно, был пройден пик заболевания коронавирусом. Известно, что новые случаи заражения там уже не зарегистрированы. Кроме того, Ван Раст при построении модели проанализировал предыдущие эпидемии вирусного заболевания в Бельгии, длительность которых отмечалась в эти же 10 недель. Это дает основание ориентировочно предположить такие же сроки.

Вирусолог предупреждает, что нужно быть готовым к нарастанию численности заболевших и увеличению летальности. Наступление пика не способен предсказать ни один ученый. О его прохождении станет понятно тогда, когда в течение нескольких дней будет наблюдаться снижение количества заразившихся. В настоящее время такая тенденция еще не наблюдается.

Марк ван Ранст с удовлетворением отмечает, что бельгийские медики готовы принять для лечения больных. В некоторых лечебных учреждениях продолжается поиск дополнительных мест, но в целом больницы готовы к борьбе с ситуацией. Сохраняя разумный оптимизм, не следует рассчитывать, что справиться с коронавирусом можно будет уже в ближайшие дни, передает точку зрения вирусолога interfax.