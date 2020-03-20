 

Песков: Владимиру Путину нет необходимости проходить тест на коронавирус

20.03.2020, 15:09, Разное

В Кремле не видят острой необходимость в том, чтобы президент РФ Владимир Путин проходил тест на коронавирус COVID-19. Пресс-секретарь лидера страны отметил, что тот чувствует себя прекрасно и продолжает работать в прежнем ритме.
По словам Дмитрия Пескова, у Владимира Путина никаких симптомов COVID-19 нет и «слава Богу». В то же время в РФ уже начали испытывать отечественную вакцину на животных. Препарат собираются проверить на иммуногенность.

Первые крупные очаги коронавируса COVID-19 возникли в январе нынешнего года в Китае. Через некоторое время инфекция начала проникать на территорию соседних государств, а затем и континентов, отмечает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».



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