Эксперты рассказали о плюсах и минусах дистанционного режима работы

20.03.2020, 15:08, Новости дня

Работающий удаленно сотрудник не контролируется работодателем, а также не взаимодействует с коллективом, но все эти минусы теряются на фоне преимуществ данного режима, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений предложила ввести в РФ режим неполной дистанционной занятости. Благодаря ему у россиян появится возможность временно работать удаленно. Отмечается, что при выполнении сотрудником установленной нормы труда его зарплата должна остаться прежней.

«Конечно, в удаленной работе есть определенные минусы и риски. В данном случае работник находится вне контроля руководителя. Кроме того, это затрудняет непосредственные контакты между сотрудниками. То есть горизонтальные связи становятся более слабыми, потому что человек работает вне коллектива», – говорит заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

Он отмечает, что это два единственных недостатка в данном режиме труда. К сожалению, избежать таких проблем невозможно, но их можно компенсировать преимуществами. Например, такой вид взаимодействия вынуждает выстраивать более доверительные отношения между сотрудником и работодателем, считает Капелюшников.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок считает ввод режима неполной дистанционной занятости отличной идеей. Она объясняет, что новый режим работы позволит сотрудникам отрабатывать полный рабочий день удаленно, при этом защитив их на законодательном уровне. Также работодателям не придется исключать их из трудового процесса в непредвиденных ситуациях (например, при отключении электричества в офисе).

«Конечно, для определенных видов деятельности (например, работникам банковского или финансового секторов) необходимо решить вопрос конфиденциальности (использование персональных данных, которые имеют ограниченный оборот). Это будет сделать достаточно сложно, но все равно выполнимо», – считает Починок.

Также она уверена, что когда РФ преодолеет ситуацию с китайским коронавирусом, такой режим укоренится в текущей деятельности и будет использоваться как хороший опыт с более эффективным задействованием рабочих ресурсов.

На фоне распространения коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу.