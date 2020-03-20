 

Набиуллина оценила устойчивость российской финансовой системы

20.03.2020, 15:08, Новости дня

Финансовая система РФ достаточно устойчива, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в стране накоплен запас капитала, передает РИА «Новости».

Регулятор не видит нужды в пересмотре списка системно значимых кредитных организаций и докапитализации банков добавила она. Также в ЦБ не видят рисков резкого устойчивого роста цен.

Нынешний период в экономике России, по словам Набиуллиной, можно охарактеризовать как сложный, информирует ТАСС.

Напомним, в пятницу Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка. Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке.

Набиуллина заявила, что решение о сохранении ключевой ставки балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Топ-менеджер Facebook: нас беспокоит конкуренция с TikTok

20.03 / Bank of America пообещал клиентам отсрочку по ипотечным платежам

26.02 / “Сурков – это прошлое”. Пристайко заявил, что не будет комментировать заявления бывшего помощника Путина об Украине

05.02 / Боевики обстреляли жилой район Донецка для дискредитации ВСУ – штаб ООС

11.02 / Помпео прокомментировал неудачный запуск спутника в Иране

12.03 / “Понимаем, как действовать”. Шмыгаль заверил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине находится под контролем

10.02 / Появилось видео столкновения катеров в Таиланде

04.03 / В Красноярском крае стая собак атаковала марала

19.02 / 9 рекламных приемов, с помощью которых обманывают покупателей

05.02 / Овечкин вышел на первое место по голам в текущем сезоне НХЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска