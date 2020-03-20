 

Сын автора памятника маршалу Жукову не увидел потребности в реставрации монумента

20.03.2020, 15:08, Новости дня

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве не нуждался в реставрации, сообщил сын автора монумента Вячеслава Клыкова, скульптор Андрей Клыков.

«У меня утро началось с этой «приятной» новости. Я ничего не знаю, кто-то мне сказал, что это временное явление – на реставрацию, но я не знаю, что там реставрировать. Непонятно», – рассказал Клыков РИА «Новости».

Памятник маршалу Георгию Жукову создан ныне покойными скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрией Григорьевым, монумент был установлен в 1995 году к 50-летию Победы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, реставрация памятника Жукову проводится в соответствии с планом перед юбилеем Победы. Оригинал заменили на копию, частично отличающуюся от первоначальной версии. Отмечается, что новый памятник установлен временно.



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