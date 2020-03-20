Набиуллина объяснила решение ЦБ по ключевой ставке
20.03.2020, 14:53, Новости дня
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что решение о сохранении ключевой ставки балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Глава ЦБ подчеркнула, что важно не допустить «раскручивания инфляционной спирали» в текущей ситуации, передает РИА «Новости».
Она добавила, что Центробанк рассматривал разнонаправленные решения по ключевой ставке. Всего рассматривалось три сценария изменения ключевой ставки.
При этом вопрос о повышении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний ЦБ с повестки не снят, добавила глава Банка России.
Набиуллина пояснила, что регулятор и в дальнейшем будет оценивать баланс факторов и рисков при принятии каждого решения.
При этом глава ЦБ допустила, что инфляция в 2020 году может временно превысить целевые 4%, информирует ТАСС.
Пик годовой инфляции произойдет в первом квартале 2021 года, отметила она.
ЦБ полагает, что динамика ВВП страны стабилизируется в III квартале 2020 года, сказала Набиуллина. При этом рост экономики во II квартале замедлится, но по итогам всего года экономика покажет рост.
ЦБ тесно взаимодействует с правительством для смягчения негативных факторов для граждан, экономику и финансовый сектор, отметила глава регулятора.
Напомним, в пятницу Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из заявления регулятора. Решение совпало с ожиданиями рынка. Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ по ключевой ставке.
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