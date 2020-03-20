Российскую вакцину от коронавируса решили испытать на хорьках и приматах

20.03.2020, 14:53, Новости дня

Испытания прототипа вакцины от коронавируса, который был разработан Федеральным государственным научным центром «Вектор» в Новосибирске, пройдут сперва на чувствительных лабораторных животных – низших приматах и хорьках, сообщила замдиректора по научной работе «Вектора» Елена Гаврилова.

«В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов – это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, – так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных», – сказала Гаврилова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, сразу после получения живого вируса были провели исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, которыми сейчас являются хорьки и низшие приматы. Получив прототипы вакцин, начались исследования на лабораторных животных добавила она.

Ранее «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса. Роспотребнадзор уже начал испытания вакцины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о создании вакцины в России.

Также российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса.