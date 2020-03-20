 

В Якутии оперативно выявили семь зараженных коронавирусом

20.03.2020, 14:48, Новости дня

В Якутии выявили семь случаев заражения коронавирусом, шесть из них подтвердил Роспотребнадзор, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.

«Подтверждены Роспотребнадзором анализы шести человек с предварительным диагнозом», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Вице-премьер республики Ольга Балакина уточнила в соцсетях, что в общей сложности в Якутии выявлено семь случаев заболевания. Все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

До этого Якутская топливно-энергетическая компания сообщала, что у гендиректора компании Андрея Коробова заподозрили коронавирус. Анализы Коробова переправили в Новосибирск для подтверждения. Первичные анализы в четверг показали наличие коронавируса у пятерых контактировавших с Коробовым, который прилетел в Якутск из Москвы.

Ранее сообщалось, что всего в мире число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.



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