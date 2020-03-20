Огромную гору костей нашли около деревни в Подмосковье

20.03.2020, 14:35, Разное

Близ деревни Починки в Подмосковье появилась огромная гора из костей коров. Ее обнаружили местные жители, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Один из них рассказал, что кости свалили в поле неизвестные, которые приехали ночью. По словам мужчины, останков слишком много, вывезти их самостоятельно будет очень тяжело. Юристы посоветовали жителям деревни обратиться в прокуратуру и местную администрацию, чтобы решить вопрос.